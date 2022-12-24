CHP'de adaylık yarışı başladı

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasi yasağı nedeniyle milletvekili adayı olamazken Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın görevine devam edeceği öğrenildi. İzmir’de ise il başkanı Deniz Yücel’in istifası için son günü beklediği söyleniyor. CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç ve CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ise şimdiden istifalarını veren isimler arasında...

CHP’nin son seçimlerde 4 milletvekili çıkardığı Muğla’da il başkanı Adem Zeybekoğlu ile son seçimde AKP’nin yüzde 50 üzerinde oy aldığı Trabzon’da il başkanı Ömer Hacısalihoğlu’nun da istifa için son günü beklediği söyleniyor.

Ayrıca Hatay, Çanakkale, Kocaeli, Uşak, Aksaray ve Ordu il başkanlarının da istifa edebileceği belirtiliyor. Tekirdağ’da yeni göreve gelen Volkan Nallar ise görevine devam ederek seçim döneminde sahada olacak il başkanları arasında yer alıyor

