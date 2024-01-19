CHP'de amirlik seçimi: Genel merkeze 'aday mesajı'

Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 19.01.2024 - 02:17

CHP’de kurultay sürecinden sonra Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in genel başkan yardımcılığına seçilmesiyle, partinin Meclis’teki idare amirliği koltuğu boşaldı. Bu kapsamda ilk olarak 22 Kasım 2023’te idare amirliği için Meclis’te seçim yapılacağı belirtildi. Seçimler için de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine yakınlığıyla bilinen CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ile yeni yönetimin adayı olarak anılan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın adaylıkları gündeme geldi. Ancak seçim 22 Kasım’da yapılmadı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkan seçildikten sonra milletvekilleriyle yapacağı ilk kamp olan Antalya kampından sonrasına ertelendiği belirtildi. Partinin Antalya kampında milletvekilleri Özel’e kırgınlıklarını iletti ve Özel de kamp sonunda yaptığı açıklamada “kurultay kırgınlıklarının geride kaldığını” söyleyerek partinin yoluna devam ettiğini belirtti.

Yeni yıla kalan idare amirliği seçimi de sonunda dün yapıldı. Meclis’te basına kapalı olarak yapılan seçimlerde genel merkeze yakın aday olarak anılan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile önceki yönetime yakın aday olduğu söylenen Artvin milletvekili Uğur Bayraktutan yarıştı. Seçimin sonucunda Tüzün 55 oy alırken Bayraktutan 67 oyla yeni idare amiri seçildi. Yapılan seçimlere ilişkin konuşan milletvekilleri, seçimler ilk gündeme geldiğinde adaylığı konuşulan CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’in “baskıyla adaylıktan çektirildiğini” ileri sürdü.

TEK RAKİBİMİZ AKP

Yeni yönetimin grubun tamamının üzerinde uzlaşı sağlayacak aday olarak da Ednan Arslan yerine Yaşar Tüzün’ü öne sürdüğü belirtildi. Ancak göreve seçilen Bayraktutan’ın “yaşanan bu gelişmelere tepki göstererek” adaylığını koyduğu aktarıldı. Bayraktutan’ın seçilmesinin “grubun yeni yönetime bir mesajı olarak yorumlanabileceğini” söyleyen bazı vekiller, “Sadece Uğur Bey de değil grup yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Kars milletvekili İnan Akgün Alp, Uşak milletvekili Ali Karaoba, Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız ve Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen de önceki yönetimi destekleyenlerin adaylarıydı. Bu seçimlerin hepsi; kurultay sürecinden beri giderilemeyen kırgınlıklara, yerel seçim sürecindeki aday belirlemelerde milletvekillerinin dışlanmasına karşı bir mesaj olarak görülebilir. Ama bu parti içinde bir ikilik değildir. Bizim tek rakibimiz AKP’dir” değerlendirmesini yaptı.