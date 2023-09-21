CHP'de anket tartışması... Onursal Adıgüzel: Objektif değildi

Yayınlanma: 21.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.09.2023 - 03:00

Seçimin ilk turu sonrası istifa eden eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Diken’e genel seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, seçim sonuçlarının aslında anketlerle tahmin edildiğini belirtti. Açıklamasında “Parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi” dedi.

Seçim gecesi paylaşılan verilere de değinen Adıgüzel, “Örgütten veriler yavaş geldi. İstanbul örneğini vereyim: Akşam 21.30 ve biliyorsunuz kamuoyu bilgi bekliyor. Ama İstanbul’da o saat itibarıyla sandıkların toplamda yüzde 50’siden veri gelmişti” ifadelerini kullandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Adıgüzel’e, “Sandık güvenliği ve veri akışı konusunda İstanbul örgütünün bir eksiği olmadığı gibi teşekkürü hak eden başarısı olmuştur” yanıtını verdi.

(Onursal Adıgüzel)

Adıgüzel, seçim öncesi yapılan anketlere ve yaşanan tartışmalara ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Ocak ayında yapılan anketlere değinen Adıgüzel, “Partinin abone olduğu bir sürü anket firması var. 6 Şubat depremi öncesi bile genel merkezin önüne gelip ‘Aday olma’ diyen gençler vardı. Ancak deprem olunca bu konular hızla kapandı. Sorumluluk başkasında demiyorum. Herkes oradaydı. İtiraz edenler oldu. İtiraz edenlere ‘Sen -şucu musun?’ diyenler oldu” ifadelerini kullandı. Kendisinin de itirazları olduğunu söyleyen Adıgüzel, “Birçok arkadaşımızın itirazları oldu ama bunlar kampanya, ittifak ve aday belirleme sürecinde görmezden gelindi” ifadelerini kullandı.

‘ANKETLER OBJEKTİF DEĞİLDİ’

Adıgüzel, seçim öncesi CHP’den gelen “İlk turda kazanıyoruz, yüzde 60 alıyoruz” gibi açıklamalara ilişkin de “Bunların seçime doğru giderken motivasyon yükseltme çabaları olduğunu düşünüyorum. Seçim sürecine girerken birçok anketin doğru olmadığını düşünüyorum. O nedenle ocak ayındaki anketi örnek gösteriyorum. Seçim atmosferinde meseleler objektif olmaktan çıkıyor” dedi.

Veri akışıyla ilgili Kaftancıoğlu’nu da suçlamadığını söyleyen Adıgüzel, “İstanbul’da bir veri akışı sorunu olduğunu söylemedim. İstanbul dahil her yerde veri akışında yavaşlık olduğunu söyledim. İsimlerden bağımsız bir şey söyledim. Bir de başarılı olursa bir kişi başarılı oldu, başarısız olursa bir kişi olur diye bir şey yok. 2019’daki başarı il başkanına pay ediliyorsa bu alınan sonuçta da payı vardır. Bunu derken de kendimi hiçbir sürecin dışında tutmuyorum. Ben de oradaydım” dedi.