Son dakika... Akşener açıkladı: İYİ Parti'nin İzmir adayı Ümit Özlale oldu

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de yaptığı açıklamada Ümit Özlale'nin İzmir'den aday olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 15:24
Son dakika... Akşener açıkladı: İYİ Parti'nin İzmir adayı Ümit Özlale oldu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmayı Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığına adaylığını açıkladı.

Akşener açıklamasında "Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

81 İLDEN ADAY ÇIKARACAKLAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı açıklamada "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz" demişti.

Öte yandan İYİ Parti'nin GİK toplantısından çıkan karar da ittifak yapılmayacağı yönündeydi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada "81 il ve tüm ilçelerde aday çıkarma kararı alındığı" vurgulandı.

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