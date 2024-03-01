CHP'de bitmeyen Hatay krizi: Mert Fırat'a da teklif gitmiş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay adaylığı için Mert Fırat'a teklif götürdüklerini ancak Fırat'ın kabul etmediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:09
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CHP'de yaşanan Hatay krizinin yankıları sürüyor. 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay 'halkını yalnız bıraktığı' öne sürülen Lütfü Savaş'ın yeniden aday olması tepkilere neden oldu. Hatay'a yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın yerine alternatif olmadığını ifade etti. Özel, Hatay için oyuncu Mert Fırat'a da teklif götürüldüğünü açıkladı. 

Tv100 yayınında konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı: 

"Mert Fırat ile konuştuk seni ankete koyalım mı diye. Çok tatlıdır Mert, Hataylı. Dedi ki, abi 30 günde 28 gün turnem var, ne anketi?"


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