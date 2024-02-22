Özgür Özel'den 'Hatay' açıklaması: 'Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceği en iyi aday'

CHP lideri Özgür Özel, "Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceği en iyi aday" ifadelerini kullandı. Özel "Lütfü Savaş kazanıyor seçimi. Hatay'da kazanmak ve Hatay'ı AKP'ye teslim etmemek için yaptım" şeklinde konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 09:33
Özgür Özel'den 'Hatay' açıklaması: 'Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceği en iyi aday'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, HalkTV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu.

Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde: 

"Hatay yanlış yapamayacağımız bir yer. Hatay’da sadece siyaset yapmıyoruz. Hatay’ın travmasına anlayış gösteriyoruz. Hatay’ın bir duygusu var, siyaset o duyguları bir yerde yok sayma işi değil o duyguları doğru yönetme işi. Memleketim Manisa’da bir anket yaptık, Hatay’da beş anket yaptık. Her şeyi anketlere bağlamak da doğru değil ama İzmir’e Manisa’ya bir heyet yolladık Hatay’a üç farklı heyet yolladık dördüncüsü de son kalan aday adaylarının hepsini genel merkezde ağırladık ilçe adayları için. Hatay Büyükşehir, Türkiye’de Hatay’ı aşan bir noktaya geldi. Hatay’da biz yüzde 20-30 oy alabiliyorken iki dönemdir Hatay’ı kazanan bir belediye başkanı var.

Bizim yaptırdığımız bütün anketlerde CHP’nin gösterebileceği en iyi aday. Ben bu kararın bu kadar ince eleyip sık dokunmasını kötü süreç yönetimi olarak düşünmüyorum.

Düşündük, taşındık, verdiğimiz karar Lütfü Savaş'la devam etme şeklinde oldu. Ben bu kararın bu kadar ince eleyip sık dokunarak olmasını kötü süreç yönetimi olarak düşünmüyorum.

Hatay'ın kaderi, Hatay'ın muhalif seçmenlerinin elinde. AKP'yle CHP kafa kafaya yarışıyor. 10 puan muhalif partilerde oy var, 20'ye yakın da kararsız veya protesto seçmen var. Bu seçmen, seçimin kaderini belirleyecek.

Lütfü Savaş'ı aday yapmayayım da Hatay'ı AKP mi alsın? Lütfü Savaş kazanıyor seçimi. Hatay'da kazanmak ve Hatay'ı AKP'ye teslim etmemek için yaptım."


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