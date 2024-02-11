CHP'de 'Çankaya' çıkmazı: Adaylık başvurusu yapmayanlar aday olmaz!

CHP'nin henüz aday belirlemeği Ankara Çankaya'da basın açıklaması yapan aday adayları CHP Genel Başkanlığı'na seslendi. Parti tüzüğü ve adaylık genelgesi hatırlatılan açıklamada "adaylık başvurusu yapmayanlar aday olmaz" vurgusu yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 21:29
CHP'de 'Çankaya' çıkmazı: Adaylık başvurusu yapmayanlar aday olmaz!
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Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Çankaya Belediye Meclis Üyeliği Önseçimi, Ankara ATO Congresium Kongre Salonu'nda bugün yapıldı. Ancak parti henüz bir aday belilemiş değil. 

CHP Çankaya Belediye Başkan Aday Adayları ise  adayın belirlenmesi konusundaki sürece ilişkin tepkilerini, CHP Genel Başkanlı'na seslendikleri basın açıklaması ile dile getirdi.

Aday adayları tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Partimizce yayınlanan bir genelge ile yerel yönetimlerde aday adaylık için son başvuru tarihi olarak, 5 Aralık 2023 tarihi belirlenmiş, bu tarihten sonra aday adaylığı başvuruları kabul edilmemiştir.

Partimizin anayasası niteliğindeki tüzüğümüz ve söz konusu genelge, adaylık başvurusu yapmayanların aday olarak atanmalarına engel oluşturmaktadır. Parti mevzuatımız, partimizde herhangi bir sıfatı olsun veya olmasın bütün parti üyelerimizi ve her düzeydeki bütün parti organlarımızı bağlayıcı niteliktedir.

Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse partimizde hukuk ve demokrasinin sürüklendiği durum, yerelde ve ülke yönetiminde iktidar olabilmek için öncelikle partide hukuk ve demokrasinin etkin kılınması amacıyla bir anlayış ve yönetim değişikliğini zorunlu kılmıştır. Değişimin de bir gereği olarak partimizin kurumsal kimliğinin gözetilerek hareket edilmesi, yerel seçimlerdeki başarıyı da doğrudan etkileyecektir.

Parti kurumsal kimliğine bağlı kalınması, parti mevzuatı yanında parti geleneklerinin de bir gereği olup, bu nedenle de aday adaylığı başvurusu yapanlar içinden adayların belirlenmesi gerekmektedir. Kaldı ki Parti yönetim organlarının, Partimizin anayasası olan parti tüzüğü ve yayınlanan ilgili genelgeye bağlı kalarak aday adaylığı başvurusu yapmış olanlar içinden adayları belirlemesi, hukuksal bir zorunluluktur.

Adayların bu şekilde belirlenmesi, örgütsel motivasyonu ve seçime katılımın artmasını da sağlayacaktır. Adayların, aday adaylığı başvuru yapmış olanlar içinden belirlenmesi, bu konuda parti içinde, eşit yarışın sağlandığı, hukuk ve demokrasinin eksiksiz olarak yaşandığı, böylece değişim söyleminin uygulama alanı bulduğunun da ayrıca göstergesi olacaktır.”


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