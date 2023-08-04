CHP'de danışman krizi: İşine son verildi

Yayınlanma: 04.08.2023 - 18:49

Güncelleme: 04.08.2023 - 18:49

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından, eleştirilerin en çok yöneldiği isimlerden birisi de, seçim sürecinde CHP'de Medyadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapan Tuncay Özkan olmuştu. İkinci tur seçimlerinin yapıldığı 28 Mayıs gününün ardından belirli aralıklarla hakkında görevden alındığına dair iddialar ortaya atılan Tuncay Özkan, görevinin başında olduğunu ve iddiaların gerçek dışı olduğunu söylese de eşyalarını toplayıp Genel Merkez’den ayrılmıştı.

Parti içerisinde bu tartışmalar sürerken, CHP’den 15 Haziran’da yapılan açıklamada, 4 Haziran’dan önce ataması yapılan tüm danışman ve başdanışmanların görevden alındığı duyuruldu. Partiden yapılan bilgilendirmede kararın istisnasız tüm danışman ve başdanışmanlar için uygulandığı, Tuncay Özkan’ın da bu doğrultuda görevden alındığı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu ise CHP’de medya ve sosyal medya yönetimini 6 Temmuz’ta yaptığı görevlendirme ile CHP MYK üyesi Eren Erdem’e teslim etti.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Eren Erdem’in göreve gelmesinin ardından daha önce Tuncay Özkan’la birlikte çalışan isimlerle de yollar ayrılmaya başladı. Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından sorumlu olan Ali Sinan Acıoğlu’nun da görevine son verildi. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Acıoğlu’nun görevden ayrılış süreci de tartışmalı bir şekilde gerçekleşti. Acıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fakat daha sonra sildiği paylaşımında partiden gönderilmesi üzerine sosyal medya hesaplarının şifrelerinin ne olacağını sorduğunu, "Ne şifresi?" şeklinde bir cevap aldığını anlattı. Acıoğlu, "'Sosyal medyanızı yönetiyorum üç senedir' dedim farkında bile değillermiş" ifadesini kullandı.

İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ İZNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan parti içerisinde Tuncay Özkan’a yakınlığı ile bilinen ve şu anda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörlüğü görevini yürüten Ömer Topsakal’ın da uzun süreliğine yıllık izne gönderildiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun Topsakal’la çalışıp çalışmayacağına yönelik kararını, Topsakal’ın izinden dönüşünde vereceği belirtiliyor.