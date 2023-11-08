CHP'de devir teslim ne zaman olacak? CHP PM üyeleri kimler? CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri kimler?
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı sona erdi. Genel Başkan seçiminin ardından Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri tamamlandı. Peki, CHP'de devir teslim ne zaman olacak? CHP PM üyeleri kimler? CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri kimler?
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri tamamlandı. Peki, CHP'de devir teslim ne zaman olacak? CHP PM üyeleri kimler? CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri kimler?
CHP'DE DEVİR TESLİM NE ZAMAN?
CHP kurultayında genel başkanlık seçimini kazanan Özgür Özel, bugün yapılacak tören ile görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralacak. CHP, devir teslim töreninin saat 17.00'de yapılacağını açıkladı.
Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) oluşturacak.
Özel, ilk il başkanları toplantısını ise 18-19 Kasım'da yapması bekleniyor.
CHP PM ÜYELERİ KİMLER?
1 GÖKAN ZEYBEK
2 ÖZGÜR KARABAT
3 BEDİRHAN BERK DOĞRU
4 OZAN IŞIK
5 DENİZ YÜCEL
6 GAMZE TAŞCIER
7 MURAT BAKAN
8 SUAT ÖZÇAĞDAŞ
9 CEM AYDIN
10 BAKİ AYDÖNER
11 ENSAR AYTEKİN
12 M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ
13 SELİN SAYEK BÖKE
14 CANAN TAŞER
15 PINAR UZUN OKAKIN
16 MAHİR YUKSEL
17 ERHAN ADEM
18 BURHANETTİN BULUT
19 ECEVİT KELEŞ
20 ALİ ABBAS ERTÜRK
21 HİKMET ERBİLGİN
22 ALİ HAYDAR FIRAT
23 BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
24 HÜSEYİN YAŞAR
25 BERKER ESEN
26 ULAŞ KARASU
27 MÜSLIM SARI
28 DENİZ YAVUZYILMAZ
29 ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
30 ÖZGÜR CEYLAN
31 HİKMET YALIM HALICI
32 ERBİL AYDINLIK
33 SEVGİ KILIÇ
34 ORHAN SARIBAL
35 YALÇIN GÖRGÖZ
36 TURGAY ÖZCAN
37 MELİSA UĞRAŞ
38 MEHMET TÜM
39 ALİ HAYDAR HAKVERDİ
40 MEHMET NECATİ YAĞCI
41 SİNEM KIRÇİÇEK
42 SEMRA DİNÇER
43 HÜSEYIN CAN GÜNER
44 AHMET HAKAN UYANIK
45 SENGÜL YEŞİLDAL
46 EMİN UMUT DİKİLİ
47 NAZAN GÜNEYSU
48 KOZA YARDIMCI
49 AYLİN NAZLI AKA
50 SANİYE BARUT
51 MEHMET ALKIN DENİZASLANGİL
52 UĞURCAN IRAK
BİLİM KÜLTÜR PLATFORMU
1 YANKI BAĞCIOĞLU
2 YALÇIN KARATEPE
3 VOLKAN DEMİR
4 BARAN BOZOĞLU
5 İLHAN UZGEL
6 GÜLŞAH DENİZ ATALAR
7 GÖKÇE GÖKÇEN
8 ARMAĞAN ERDOĞAN
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
1 AYÇA AKPEK ŞENAY
2 ESİN FATMA TEMEL
3 HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI
4 İSMAİL EMRE TELCİ
5 EKİNCAN AKSOY
6 ÖZKAN TİCE
7 AYSEMİN GÜLMEZ
8 DENİZ ÇAKIR
9 SÜLEYMAN BÜLBÜL
10 DENİZ DEMİRÖZ
11 NURDAN YÜCAL
12 TURAN TAŞKIN ÖZER
13 ALİ BALTA
14 ÖZGÜR SAĞLAM
15 REMZİ KAZMAZ
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