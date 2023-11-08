Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:33

Güncelleme: 08.11.2023 - 10:33

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri tamamlandı. Peki, CHP'de devir teslim ne zaman olacak? CHP PM üyeleri kimler? CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri kimler?

CHP'DE DEVİR TESLİM NE ZAMAN?

CHP kurultayında genel başkanlık seçimini kazanan Özgür Özel, bugün yapılacak tören ile görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralacak. CHP, devir teslim töreninin saat 17.00'de yapılacağını açıkladı.

Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) oluşturacak.

Özel, ilk il başkanları toplantısını ise 18-19 Kasım'da yapması bekleniyor.

CHP PM ÜYELERİ KİMLER?

1 GÖKAN ZEYBEK

2 ÖZGÜR KARABAT

3 BEDİRHAN BERK DOĞRU

4 OZAN IŞIK

5 DENİZ YÜCEL

6 GAMZE TAŞCIER

7 MURAT BAKAN

8 SUAT ÖZÇAĞDAŞ

9 CEM AYDIN

10 BAKİ AYDÖNER

11 ENSAR AYTEKİN

12 M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ

13 SELİN SAYEK BÖKE

14 CANAN TAŞER

15 PINAR UZUN OKAKIN

16 MAHİR YUKSEL

17 ERHAN ADEM

18 BURHANETTİN BULUT

19 ECEVİT KELEŞ

20 ALİ ABBAS ERTÜRK

21 HİKMET ERBİLGİN

22 ALİ HAYDAR FIRAT

23 BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

24 HÜSEYİN YAŞAR

25 BERKER ESEN

26 ULAŞ KARASU

27 MÜSLIM SARI

28 DENİZ YAVUZYILMAZ

29 ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ

30 ÖZGÜR CEYLAN

31 HİKMET YALIM HALICI

32 ERBİL AYDINLIK

33 SEVGİ KILIÇ

34 ORHAN SARIBAL

35 YALÇIN GÖRGÖZ

36 TURGAY ÖZCAN

37 MELİSA UĞRAŞ

38 MEHMET TÜM

39 ALİ HAYDAR HAKVERDİ

40 MEHMET NECATİ YAĞCI

41 SİNEM KIRÇİÇEK

42 SEMRA DİNÇER

43 HÜSEYIN CAN GÜNER

44 AHMET HAKAN UYANIK

45 SENGÜL YEŞİLDAL

46 EMİN UMUT DİKİLİ

47 NAZAN GÜNEYSU

48 KOZA YARDIMCI

49 AYLİN NAZLI AKA

50 SANİYE BARUT

51 MEHMET ALKIN DENİZASLANGİL

52 UĞURCAN IRAK

BİLİM KÜLTÜR PLATFORMU

1 YANKI BAĞCIOĞLU

2 YALÇIN KARATEPE

3 VOLKAN DEMİR

4 BARAN BOZOĞLU

5 İLHAN UZGEL

6 GÜLŞAH DENİZ ATALAR

7 GÖKÇE GÖKÇEN

8 ARMAĞAN ERDOĞAN

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

1 AYÇA AKPEK ŞENAY

2 ESİN FATMA TEMEL

3 HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI

4 İSMAİL EMRE TELCİ

5 EKİNCAN AKSOY

6 ÖZKAN TİCE

7 AYSEMİN GÜLMEZ

8 DENİZ ÇAKIR

9 SÜLEYMAN BÜLBÜL

10 DENİZ DEMİRÖZ

11 NURDAN YÜCAL

12 TURAN TAŞKIN ÖZER

13 ALİ BALTA

14 ÖZGÜR SAĞLAM

15 REMZİ KAZMAZ