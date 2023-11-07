Yayınlanma: 07.11.2023 - 16:21

Güncelleme: 07.11.2023 - 16:21

Sağlık Bakanlığı, çeşitli illerde istihdam etmek üzere 216 engelli işçi alımı gerçekleştiriyor. Başvurularını tamamlayan adaylar ise kura çekimi sonuçlarını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 01/11/2023 – 06/11/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabilecekler.

ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu

adaylar tercih yapamayacaktır.)

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (01/11/1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

8. Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla başlatılan 216 kişilik engelli işçi alımı kura sonuçları tarihi belli oldu.

İllere göre Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura çekimi tarihleri belli oldu. Kura çekimleri 28 Kasım Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI YAPILACAK YERLER LİSTESİ

Ardahan (1), Çanakkale (9), Denizli (1), İstanbul (130), Kastamonu (4), Kilis (5), Mardin (7), Samsun (8), Sivas (1), Bilecik (1), Burdur (4), Erzurum (6), Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (8), Kars (3), Kırklareli (1), Kütahya (2), Malatya (9), Muğla (4), Sakarya (7), Sinop (1)