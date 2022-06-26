CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'dan açıklama: 'Tek derdim oğlumu ve eşimi koruyabilmek'
CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu eski eşiyle birkaç ay önce yaptığı telefon görüşmesinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından açıklama yaptı.
CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi ile birkaç ay önce yaptığı telefon görüşmesi sosyal medyada paylaşıldı.
Erdoğdu yapılan paylaşımlar sonrası Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Erdoğdu "Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…" dedi.
Eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun'un hastaneye kaldırıldığını söyleyen Erdoğdu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"1- Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü birşey söyleyemem…
2- Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara’dan yola çıktım… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum…
4- Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…"
1- Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü birşey söyleyemem…— Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) June 26, 2022
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