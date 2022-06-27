Son Dakika: CHP'li Faik Öztrak'tan Aykut Erdoğdu açıklaması

27 Haziran 2022 Pazartesi, 18:21

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun yaklaşık üç ay önce ayrıldığı Özge Erdoğdu ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydı paylaşılmıştı. Erdoğdu’nun yakın zamanda evlendiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun ve CHP Parti Meclisi hakkında kullandığı ifadeler gündem olmuştu.

Twitter'dan açtığı hesapla görüşmeyi yayınlayan Özge Erdoğdu bu kaydı 3,5 ay önce aldığını ifade ederken Aykut Erdoğdu, Torun'un hastaneye kaldırıldığını belirterek özür dilemişti.

Görüşme kaydına göre Erdoğdu, Tuba Torun’un CHP Parti Meclisi’ne girmesi için beş kez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını söylemişti. Erdoğdu, kurultay boyunca kendisi için oy topladığını vurguladığı Tuba Torun’un Parti Meclisi’ne girmesi için kendi adını listeye koymadığını anlatmıştı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Aykut Erdoğdu, eski eşinin konuşma kaydını yayınlamasından sonra, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem… Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara’dan yola çıktım… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum…Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…

"YENİLMİŞ OLMAYI İÇİM ELVERMİYOR"

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Erdoğdu "Hiçbir şeye aday değilim, hiçbir görev talebim yok" diyerek şu ifadeleri kullandı:

İstifa benim için aday olmamam, zaten olmam. Buna yenilmiş olmayı da içim elvermiyor bir de uzaktan da olsa destek vermek istiyorum çünkü son üç ay kapandım çalıştım daha da çalışacağım. Tüm kalbimle söylüyorum ben devlette yetiştim. Yurtdışında okudum, halkla ilişkim vardır. Siyasette şu an çok ağır bir kriz yaşıyoruz. Benim de kolum kanadım kırıldı tabii ama dönüp bu ülkeye borcumu ödemek isterim.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydının sosyal medyada paylaşılmasıyla ile ilgili açıklama yaptı.

Öztrak konuya ilişkin bir soru üzerine "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.