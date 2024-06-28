CHP’de erken seçim hazırlığı

Yayınlanma: 28.06.2024 - 07:34

Güncelleme: 28.06.2024 - 07:34

Başkent kulislerinde CHP’nin eylülde yapmayı planladığı tüzük kurultayının olağanüstü kurultaya dönüşebileceği ileri sürülürken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonominin gidişatı üzerinden toplumun erken seçim isteyebileceğini söyleyerek siyasetin gündemini etkiledi. Parti yönetiminden isimler olağanüstü kurultay gibi bir gündemin konuşulmadığını söyleyerek “Yakın zamanda bir kurultay yaptık. Yerel seçimlerde büyük bir başarı yakaladık. Şimdi belediyelerimizde de başarılı gidiyoruz. Ülkenin çözüm bekleyen öncelikli sorunları var. Asıl gündemimiz yaz dönemi ivmeyi artırmak” dedi. Partinin ivmesinin artması için de yaz döneminde tematik mitinglerini sürdüreceklerini söyleyen kurmaylar, “Erken seçim halkın beklentisine göre olur. Biz de mitinglerle halkın gündemini meydanlara taşıyacağız. Bunun dışında partinin gölge kabinesi de yaz dönemi boyunca çalışacak. Her birimiz kendi alanımızda ‘Ülkeyi yönetseydik ne yapardık?’ sorusuna yanıt veren çalışmalar hazırlayacağız” dedi.

KURULTAY HEDEFTE YOK

CHP’nin önceki yönetimine yakın isimler de seçim kazanmış bir yönetime karşı kurultay hedefi olmadığını söyleyerek “Kemal Bey’le olan ekip hâlâ güçlü. Meclis grubunun içinde İstanbul’a bir yakınlık oluştu. İstanbul’la Ankara belli bir süre sonra ayrışacak” yorumunu yapıyor.

