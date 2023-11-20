CHP'de gözler aday seçiminde: Anketler belirleyici olacak

Yayınlanma: 20.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.11.2023 - 03:00

CHP MYK, haftalık toplantısında yerel seçim konusunu ele alacak. CHP aynı zamanda, mevcut yönetiminde oldukları şehirler ve ilçelerde memnuniyet anketi de yaptırıyor.



ANKETLERDE ÖNDE

Kulislere yansıyan iddialara göre, seçimlerde kritik bir öneme sahip Antalya Büyükşehir Belediyesi için Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi düşük ihtimal olarak görülüyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in anketlerde Muhittin Böcek’in önünde olduğu ifade ediliyor. CHP, önceki seçimlerde alamadıkları birçok şehri de kazanma iddiasında.

AKP’DE 4 İSİM ÖNE ÇIKTI

Öte yandan AKP’nin ise Antalya’da eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan veya bir ilçe başkanı ile yarışa gireceği konuşulanlar arasında.