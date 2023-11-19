Barış Bozkurt duyurdu: ‘Baba ocağım CHP’ye veda etmenin…’

CHP miting ve programlarında sunucu olan Barış Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partiyle süren çalışma yaşamının sona erdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 17:27
Barış Bozkurt duyurdu: ‘Baba ocağım CHP’ye veda etmenin…’
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CHP’de yaşanan değişim sonrasında Barış Bozkurt, 29 yılın ardından partiyle süren çalışma yaşamının sona erdiğini duyurdu. 

Cumhuriyet Halk Partisi miting ve programlarında sunucu olan Barış Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Rahmetli Babam Yalçın Bozkurt’un Merhum Genel Başkanlar İsmet İnönü ile başlayıp Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile devam eden 21 yıllık CHP ve SHP’de çalışma hayatından sonra bana emanet ettiği SHP ve CHP’de 29 yıl boyunca Sn. Murat Karayalçın, Sn. Hikmet Çetin, Sn. Altan Öymen, Merhum Deniz Baykal ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile devam eden çalışma hayatım son buldu.

Baba ocağım Cumhuriyet Halk Partisi’ne veda etmenin burukluğunu ve bu büyük ailenin bir ferdi olmanın onurunu tüm hayatım boyunca yaşayacağım” ifadelerini kullandı.


CHP Barış Bozkurt istifa

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