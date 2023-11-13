CHP'de gözler adaylara çevrildi

Yayınlanma: 13.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 03:00

CHP’de MYK üyeleri belli olmasının ardından gözler belediye başkanları adaylarının nasıl belirleneceğine çevrildi. Adayların aralık ayında belirlenmesi bekleniyor. Başta İstanbul olmak üzere 11 büyükşehri tekrar kazanıp Denizli, Uşak, Manisa, Balıkesir, Bursa gibi yeni belediyeleri kazanmak isteyen CHP’de yerel seçimlerde adaylar büyük ölçüde önseçimle belirlenirken genel merkez yoklamasıyla belirlenecek adaylar için de kontenjan bırakılacak. Büyükşehir belediye başkanı adaylarının tamamının genel merkez yoklamasıyla belirlenmesi ön plana çıkan bir seçenek.

GENEL MERKEZ YOKLAMASI

İstanbul’da ise Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Beylikdüzü, Bakırköy, Beşiktaş, Kartal, Şişli, Sarıyer, Avcılar, Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Adalar gibi halihazırda CHP’nin yönettiği belediyelerdeki adayların genel merkez yoklamasıyla belirlenmesi bekleniyor. Beşiktaş, Kartal, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Büyükçekmece’de mevcut belediye başkanlarının değişmesi beklenmiyor. Diğer ilçe belediye başkanlarının değişmesine ise kesin gözle bakılıyor.

Diğer yandan İstanbul’un geriye kalan 25 ilçesinde de Üsküdar, Bahçelievler, Eyüp, Çatalca, Silivri gibi kazanılmaya yakın ilçelerde de genel merkez kontenjanı kullanılabilir. İstanbul’daki ilçelerin diğer yarısında ise önseçim yapılabilir. Tüm ilçelerde belediye meclis üyesi adaylarının ise fermuar sistemiyle belirlenmesi bekleniyor. Bu formüle göre yine önseçim olacak ve ilk sıradan itibaren bir meclis üyesi önseçimle sonraki ise genel merkez yoklamasıyla belirlenecek.

FERMUAR SİSTEMİ

Ankara’da ise CHP’nin kalesi Çankaya’da belediye başkanı adayının değişmesine kesin gözle bakılıyor. Yenimahalle için izlenecek yol ise henüz belirsiz. Mevcut belediye başkanı görevine devam edebilir gibi görülüyor. Diğer ilçelerde ise ön seçim yapılması bekleniyor. Meclis üyesi adaylıklarının ise yine fermuar sistemiyle belirleneceği konuşuluyor.

İzmir’de hem büyükşehir belediye başkanının hem de Konak, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı gibi ilçelerin genel merkez yoklamasıyla belirlenmesi bekleniyor.

GENEL MERKEZ YOKLAMASIYLA

Adalar

Ataşehir

Avcılar

Bakırköy

Beşiktaş

Beylikdüzü

Büyükçekmece

Esenyurt

Kadıköy

Kartal

Küçükçekmece

Maltepe

Sarıyer

Şişli

Bahçelievler

Çatalca

Eyüpsultan

Silivri

Üsküdar

ÖNSEÇİM