CHP’de gündem sandık güvenliği

CHP’de gündem sandık güvenliği

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 31.03.2024 - 04:00
CHP’de gündem sandık güvenliği
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CHP genel merkezinde yeni yönetim ilk seçimi için hazırlıklarını tamamladı. Bugün partinin merkezine herhangi bir ziyaretçi alınmayacak. Seçim sonuçlarına göre genel merkeze gelecek yurttaşlar, genel merkezin bahçesinde ve partinin olduğu sokakta ağırlanacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da oyunu kullandıktan sonra Ankara’ya gelerek sonuçları genel merkezde takip edecek. Sandıklar kapandıktan sonra bilgilendirmelerin ağırlıklı olarak Parti Sözcüsü Deniz Yücel tarafından yapılması bekleniyor. Ancak gece yaşanan gelişmelere göre Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve partinin bilişim sistemlerinden sorumlu olan Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun’un da bilgilendirme için açıklamalar yapabileceği söyleniyor.

CHP lideri Özel’in ise sonuçlar netleşme başladıktan sonra halkı bilgilendiren açıklamalar yapabileceği aktarılıyor. Yine olası bir seçim zaferi durumunda da Özel’in genel merkezin bahçesinde yurttaşlara sesleneceği söyleniyor. Seçim güvenliği kapsamında ise genel başkan yardımcılarının bir kısmı Türkiye genelinde oy kullandıkları memleketlerinde olacak.

Parti Meclisi ve MYK üyeleri hem memleketleri hem de çevre illerindeki sandık güvenliğiyle ilgili koordinasyondan sorumlu olacak.


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