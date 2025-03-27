CHP’de il başkanları Özel’e destek açıkladı, parti ‘tetikte’ beklemeye devam ediyor

Yayınlanma: 27.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.03.2025 - 04:00

CHP’nin 81 il başkanı 6 Nisan’da yapılacak Olağanüstü Kurultay’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanında olduğunu açıkladı. Olağanüstü bir dönemden geçildiğini söyleyen başkanlar “Bu kriz anında yönetimimiz kurultay kararıyla kayyumu savuşturdu. Biz de onların yanındayız” dedi. Parti kurmayları olağanüstü kurultay kararı sonrası partiye kayyum atanmasının hukuken mümkün olmadığını söylerken, iktidarın son zamandaki tutumlarına karşı “tetikte beklediklerini” belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün İstanbul’da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda hem CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk süreci sonrası yapılacaklar hem de 6 Nisan’da gerçekleştirilecek olağanüstü kurultay süreci değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre; başkanlar toplantıda CHP lideri Özel’e “Size güveniyoruz, kurultayda yanınızdayız” dedi. Başkanlar konuyla ilgili “Bu kriz anında yönetimimiz kurultay kararıyla kayyumu savuşturdu. Biz de onların yanındayız” değerlendirmesini yaptı. CHP lideri Özel’in kayyum riskine karşı toplantıda “Olağanüstü kurultay kararıyla bu riski kapattık. Kurultay 6 Nisan’da yapılacak” dediği belirtildi. Buna karşın, iktidarın son dönemde “hukuk tanımayan” adımlar attığını söyleyen CHP kurmayları “her riske karşı tetikte olduklarını” vurguladı. Bu kapsamda partinin özellikle 6 Nisan’a kadar “her ihtimale karşı hazırlıklı kalacağı” belirtildi. Bunun dışında kurultay için “tek adaylı bir yarış” temenni ettiklerini söyleyen başkanlar “Elbette CHP’de her zaman çok adaylı yarışlar olur. Bu nedenle yine kapı aday olmak isteyen herkese açık olacak” yorumunu yaptı.

KILIÇDAROĞLU ADAY MI?

Parti içinde Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olmasıyla ilgili ise farklı yorumlar bulunuyor. Son kurultayda Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerin büyük bir çoğunluğu, yaşanılan olağanüstü koşullarda desteklerinin mevcut yönetime ve Özel’e olduğunu belirtiyor. Kılıçdaroğlu’nun yanındaki küçük bir grubun ise “ya yeniden aday olmasını önerdiği ya da bir ismi işaret etmesini istediği” söyleniyor. Ancak işaret edilecek kişi için bir ismin öne çıktığı da görülmüyor. Öte yandan; Özel’in gelecek hafta kurultaydan önce tekrar il başkanlarıyla bir araya geleceği, burada da Parti Meclisi seçimleri gibi konularda değerlendirmeler yapılacağı öğrenildi.