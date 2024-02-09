CHP'de İstanbul'un ilçeleri ve Çankaya'nın adayının belirleneceği parti meclisi toplantısı ertelendi

Yayınlanma: 09.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 09.02.2024 - 07:07

CHP’nin bugün yapılması beklenen parti meclisi toplantısı pazartesi gününe alındı. Parti kurmayları ertelemenin gerekçesi olarak hafta sonu bazı bölgelerde yapılacak önseçimleri işaret etti. Artık İstanbul’da ilçelerin tamamlanacağını ve Ankara’da Çankaya adayının belli olacağını söyleyen kurmaylar, “Çok kritik yerlerde değerlendirmeler için biraz daha süre gerekiyor. Her adayımız için titiz çalışıyoruz. Bu nedenle aday açıklamasının pazartesi toplu bir şekilde yapılması daha doğru olacak” dedi. CHP’nin pazartesiden sonra aday belirlemek için bir başka parti meclisi toplantısı daha yapabileceği de aktarıldı.

DEM Parti’nin Başak Demirtaş’ın aday adaylığından çekilmesinin ardından bugün İstanbul adayını açıklaması bekleniyordu. Ayrıca CHP kurmayları DEM Parti ile yapılan görüşmeler ışığında İstanbul’da ilçe adaylarının belirlenmesinde “kent uzlaşısı” formülünün çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Partinin Adalar, Esenyurt gibi bazı ilçelerde DEM Parti’nin de destekleyebileceği, kent uzlaşısı tanımına uyan adaylar üzerinde durduğu belirtildi. Ancak CHP kurmayları, “DEM Parti ile uzlaşı için bazı ilçelerde aday göstermeme gibi bir durum yok” bilgisini de yineledi.

TANITIM 18 ŞUBAT’TA

Öte yandan, toplantıların ertelenmesinin bir diğer nedeninin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş üzerindeki tartışmalar olduğu söyleniyor. Savaş’ın son olarak adaylıktan çekilmeyeceğini söylemesine karşın hafta sonunda bölgede tekrar geniş kapsamlı bir anket yapılması bekleniyor. CHP’nin adaylarını tanıtmak, seçim sloganını ve beyannamesini duyurmak için pazartesi yapmayı planladığı etkinlik de 18 Şubat’a ertelendi. Ankara Spor Salonu’nda yapılması düşünülen etkinliğe partinin tüm belediye başkan adaylarının, milletvekillerinin ve parti meclisi üyelerinin katılması bekleniyor.