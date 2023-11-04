CHP'de kurultay günü: 100 yıllık çınarda bugün genel başkan, yarın ise parti meclisi seçimi yapılacak

Yayınlanma: 04.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.11.2023 - 03:00

Cumhuriyetle yaşıt CHP’nin 2 gün sürecek 38. olağan kurultayı bugün başlıyor. Divan başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı kurultay kapsamında bugün genel başkan, yarın ise parti meclisi (PM) ve yüksek disiplin kurulu (YDK) seçimi yapılacak.

14 Mayıs seçimlerinin ardından “değişim” tartışmalarının yaşandığı CHP’de geri sayım bitti. Temmuzda mahalle delegelerinin seçimiyle başlayan, ilçe ve il kongreleriyle devam eden kongre süreci, bugün ve yarın gerçekleştirilecek 38. olağan kurultay ile birlikte sona erecek. Kurultay, bugün Ankara Arena Spor Salonu’nda saat 10.00’da, hazirun cetvellerinin imzaya açılmasıyla başlayacak. Çoğunluğun sağlanmasının ardından eski genel başkanların salona girişiyle devam edecek kurultayın ilk günü genel başkan adaylığı için imza toplanacak. Daha sonra genel başkanlık için seçim yapılacak.

Kurultayın ikinci günü ise 61 üyeli PM ve 15 üyeli YDK seçimi gerçekleştirilecek. Böylece partinin yeni yönetimi belirlenecek. Kongrenin divan başkanlığını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üstlenecek. 8 kişilik divanın ise Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in önereceği isimlerden oluşacağı belirtiliyor. Kurultayda, mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Grup Başkanı Özel, Örsan Öymen, İlhan Cihaner ve Ünal Karahasan yarışacak. 1200’ü il kongrelerinde belirlenmiş, 168’i ise doğal delege olan toplam 1368 delege oy kullanacak. Genel başkan adaylığı için toplam delegenin yüzde 5’ine denk gelen 69 imzaya ulaşılması gerekiyor.

ADAYLARDAN KURULTAY MESAJLARI: DEMOKRASİ ŞENLİĞİNE DÖNÜŞSÜN



CHP’de bugün başlayan kurultayda genel başkanlık için yarışacak Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Örsan Öymen ve İlhan Cihaner’in ortak mesajı kurultayın demokrasi şenliğine dönüşmesi yönünde.