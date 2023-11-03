CHP'nin tarihi kurultayı Cumhuriyet TV'de

Yayınlanma: 03.11.2023 - 17:33

Güncelleme: 03.11.2023 - 17:33

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Büyük Kurultayı, hafta sonu Ankara'da yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin yakın tarihindeki en kritik seçimlerinden birine sahne olacak kurultayda mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında dört rakip bulunuyor.

Bu isimler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski PM üyesi ve akademisyen Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen ile eski milletvekili İlhan Cihaner ve şair-yazar Ünal Karahasan'dan oluşuyor.

Ancak yarışın ise 13 yılı aşkın süredir görevde olan Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile "değişimcilerin" adayı olarak nitelenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasında geçmesi bekleniyor.

Cumhuriyet TV de kurultayın yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda sabahtan itibaren gün boyu canlı yayın ve röportajlarla kurultayın nabzını tutacak. Cumhuriyet TV'de kurultaya ilişkin yayınlar sürerken salondaki gelişmeler, tarafların konuşmaları ve seçim heyecanı saat saat Cumhuriyet.com.tr'de yer bulacak.