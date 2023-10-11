CHP’de mevcut yönetim İstanbul il kongresinde yaşanan heyecanının olumlu etkileri olduğu yorumunu yaptı
CHP’de hafta sonu yapılan İstanbul il kongresinin etkileri hem değişimciler hem de mevcut yönetim arasında konuşulmaya devam ediyor.
Partide değişimi savunanlar kongreden moral bulduğunu vurguluyor ve mevcut parti yönetiminin söylemlerindeki değişime dikkat çekiyor.
Mevcut yönetimin seçimlerden önce sol söylemler yerine daha sağ bir dil tercih ettiğinin altını çizen değişimciler, “Bizim partinin kimliğini kaybettiğine yönelik eleştirilerimizden sonra kongrede genel merkeze yakın adaylar da sol söylemleri kullanmaya başladı. Çıkışımızın genel merkeze olumlu bir etkisi oldu” yorumunu yapıyor.
Değişimciler İstanbul’un etkisiyle kurultay delegelerinin fikrini değiştirebileceğini söylüyor. Partinin genel merkez kanadında ise İstanbul’da alınan sonuç sonrası yaşanan sessiz ve durgun halin dağılmaya başladığı görülüyor. Parti kurmayları, “İstanbul’da heyecanlı bir kongre oldu. Kurultay da böyle olacaktır. Değişim tartışmaları hareketliliği artırıyor. Değişim çıkışı olmasa partinin yerel seçimlerde işi zordu” yorumunu yapıyor.
‘İSTANBUL’UN KAYBEDENİ YOK’
Kurmaylar MYK toplantısında kongrenin ele alınmadığını aktarırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kongreyi MYK üyelerine “İstanbul’la ilgilenmekten MYK sunumlarını hazırlamaya zaman bulan var mı?” espirisini yaparak gündeme getirdiğini belirtti.
Değişimciler gibi kongre sonucunun diğer illerde psikolojik bir etkisi olduğunu kabul eden mevcut yönetimdeki isimler, “Kararsız kalan delegeler için İstanbul’un etkisi olur. Ancak ortada genel merkez açısından kaybedilen bir kongre yok. Delegeler hiçbir yerde bir blok halinde değil” dedi.
Partide genel merkez kanadı, Kılıçdaroğlu’nun kurultayı kazanacağını vurguluyor. Hatta kurmaylar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay sonrası yapmayı hedeflediği tüzük değişikliği kapsamındaki çalışmaların da sürdüğünü belirtiliyor. Sonrasında da hedefin yerel seçimler olduğu kaydediliyor.
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