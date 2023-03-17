CHP'de milletvekili aday adaylığı yoğunluğu asansörleri kilitledi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 04:00

Partide dün de adaylık için liste hazırlamakla görevli genel başkan yardımcılarının katları önünde kuyruklar oluştu. Aday yoğunluğu asansörleri kilitledi. Adı adaylık için geçen isimler arasında sanatçı Candan Erçetin’in de yer aldığı, bu kapsamda Erçetin’in partiyle görüştüğü öğrenildi.

Daha önce CHP’nin “Bir ıslık da sen çal” şarkısı hazırlayan Onur Akın da adı yine vekillik için konuşulan sanatçılar arasında geçiyor. Aday adaylığı için başvuran isimler arasında yazar Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü, Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık ve kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer de bulunuyor.

Partinin belediye başkanlarına ise görevlerine devam etmelerine yönelik çağrı yapıldığı aktarıldı. Konuyla ilgili bilgi veren parti kaynakları, “Vekillik için istifa etmek isteyenler oldu ancak genel başkan görevlerine devam etmelerini istedi. Bir tek görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın kabul edildiği söyleniyor” dedi.