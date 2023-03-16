CHP'li Özgür Özel: Dönemimizde protesto serbest olacak

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 18:10

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 20:25

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Deprem bölgesinde yaşanan sel felaketine ilişkin depremzedelerin yanlış yere kurulmuş çadırlarda sular altında kaldığına dikkat çekerek, “Çadır, dere yatağına, sulak alanlara kurulmaz ama AFAD’ın bu konudan hiçbir haberi yok” dedi.

Özel, Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’da açıklama yaptığı sırada yuhalanmasına ilişkin olarak da “Mevcut cumhurbaşkanına o protestoyu yapamazsınız. İçeri atar ve tutuklarlar. Bizim dönemimizde, şiddet içermeyen her türlü tepki ve protesto özgürce, bundan öncenin Türkiye’sinde olduğu gibi olacak” diye konuştu.

‘AKAR VE SOYLU’YA DOKUNULMAZLIK’

Cumhuriyet’in dün gündeme getirdiği, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm bakanları milletvekili adayı yapacağına” ilişkin haberini de değerlendiren Özel, “Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, bu arkadaşların milletvekili yapılacakları konuşuluyordu, gitgide somutlaşıyor. Neden, iktidar değişecek, görevi dönemindekilerle ilgili soruşturma komisyonları filan ama bu arkadaşların da dokunulmazlığa ihtiyacı var. Seçimi kazanacaklarına inansalar, bakanları neden milletvekili yapsınlar?” ifadelerini kullandı.

Özel, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın AKP’den milletvekili adayı olmak için istifasına ilişkin, “Kendini başarılı bir vali görüyorsa niye kişisel ikbal peşine koşuyor. Hatay’ı kendinden niye mahrum ediyor bu dar zamanda. Kardeşim görevden alsaydınız, galiba siz ona dokunulmazlık vermek istiyorsunuz. Gerçekler ortaya çıktığında bu valinin dokunulmazlık altında olmasında fayda görüyorsunuz öyle mi? İktidar değişimine olan inancınızı takdir ediyorum ama bu davranış hiç hoş bir davranış değil” yorumunu yaptı.