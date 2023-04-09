CHP'de milletvekili adayları netleşti... Antalya'da hangi isimler aday gösterildi? İşte CHP Antalya listesi!

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 12:35

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 12:35

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı yarışında Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yarışacak.

TBMM için ise kritik gün bugün. Partiler milletvekili adaylarını bugün 17.00'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirmek zorunda.

CHP'de milletvekili listelerine son şeklini verecek olan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sabah 07.15'te başladı. Saat 9.00 itibarıyla biten MYK'nın ardından Parti Meclisi (PM) toplandı.

Cumhuriyet gazetesi Ankara Bürosu, PM toplantısı sürerken CHP'nin milletvekili adaylarına ilişkin kritik bilgilere ulaştı.

Buna göre; CHP'nin Antalya'da milletvekilliğine aday göstereceği isimler şöyle:

1. Sururi Corabatur

2. Cavit Arı

3. Aliye Coşar

4. Mustafa Erdem

5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)

6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

7. Murat Özçelik

8. Ercüment Taşdemir

9. Nilüfer Defeci

10. Vahap Tuncer

11. Sibel Gezen

12. Ramiz Atakan

13. Emrah Yurtlak

14. Zehra Milli

15. Hatice Kübra Turan

16. Müge Gezginci Uysal

17. Mehmet Gök