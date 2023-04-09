CHP'de milletvekili adayları netleşti... İzmir'de hangi isimler aday gösterildi? İşte CHP İzmir listesi!
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanırken seçim hazırlıklarında da son viraja girildi. CHP'de milletvekili adayları belirlenmeye başlandı. İzmir 1. bölge ilk sırada CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ilk sırada yer alırken 2. bölge 1. sırada CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Göçken yer aldı. İşte CHP'nin İzmir listesi...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı yarışında Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yarışacak.
TBMM için ise kritik gün bugün. Partiler milletvekili adaylarını bugün 17.00'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirmek zorunda.
CHP'de milletvekili listelerine son şeklini verecek olan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sabah 07.15'te başladı. Saat 9.00 itibarıyla biten MYK'nın ardından Parti Meclisi (PM) toplandı.
Cumhuriyet gazetesi Ankara Bürosu, PM toplantısı sürerken CHP'nin milletvekili adaylarına ilişkin kritik bilgilere ulaştı.
Buna göre; CHP'nin İzmir'den milletvekilliğine aday göstereceği isimler şöyle:
İZMİR 1. BÖLGE
1. Yüksel Taşkın
2. Ahmet Tuncay Özkan
3. Sevda Erdan Kılıç
4. Murat Bakan
5. Ednan Arslan
6. Seda Kaya (DEVA)
7. Haydar Altıntaş (DP)
8. Devrim Barış Çelik
9. Sefer İpekli
10. Güldem Atabay
11. Şahbal Aras
12. Fulya Akçay
13. Mehmet Şahin Fırat
14. Birgül Değirmenci
İZMİR 2. BÖLGE
1. Gökçe Gökçen
2. Rıfat Nalbantoğlu
3. Rahmi Aşkın Türeli
4. Mahir Polat
5. Salih Uzun (DP)
6. Deniz Yücel
7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
8. Hüseyin Sezer
9. Esin Doğan Metin
10. Altan İnanç
11. Emine Helin İnan Kınay
12. Ayten Gülsever
13. Nurşen Balcı
14. Burak Kotan
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