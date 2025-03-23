CHP’de önseçim saati uzatıldı

Yayınlanma: 23.03.2025 - 16:17

Güncelleme: 23.03.2025 - 16:18

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önseçim sürecine ilişkin bilgi verdi. Katılım yoğunluğu nedeniyle süre uzatımına gittiklerini belirten Böke “İktidarın bize dayattığı hukuksuzluğa karşı milyonlar 81 ilde sokaklara taşan bir demokrasi şöleni gösteriyor. Bu irade Ekrem Başkan’a karşı yapılmış darbeye çok güçlü bir sahip çıkışı ortaya koyuyor. Halk bize ‘Biz bu sandıklarda kararlılığımızı göstermek istiyoruz.’ Sandıkları saat 19.00’a kadar açık tutacağız. Demokrasiye sahip çıkan halkımıza sesleniyoruz. Birlikte güçlüyüz. Bu sandık bir son değil, bir büyük başlangıç” ifadelerini kullandı. Oy vermek isteyen yurttaşlar saat 19.00’a kadar oy kullanabilecek. Oy vermek isteyenler onsecim.chp.org.tr adresinden sandık yerlerine bakabilecek.