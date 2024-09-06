CHP’de oylamaya sunulan tüzüğün detayları belli oldu

Yayınlanma: 06.09.2024 - 17:07

Güncelleme: 06.09.2024 - 17:07

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açılış konuşmasından sonra partinin tüzük kurultayı basına ve seyirciye kapalı olarak devam etti. Tüzük komisyonunun oy birliğiyle kabul ettiği metin delegelerle paylaşıldı. Metinde üyelik tanımına yeni eklemeler yapıldı ve aidat da 120 TL - 6 bin TL arasına yükseltildi.

Üyeleri parti toplantılarına katılma, seçimlerde görev alma, dijital ortamdaki parti faaliyetlerine katılma ve partiye yeni üye kazandırmak için çaba gösterme zorunluluğu getirildi. Parti içi seçimlerde “yığma üyelerle seçim sonuçlarının etkilenmemesi için” de oy kullanılabilmesi için üyelere bir yılı tamamlama, düzenli aidat ödeme, parti içi faaliyetleri katılma ve üyelik şartındaki diğer zorunlulukları yerine getirme koşulu konuldu. İlçe ve il başkanlarına saha çalışmalarını yönlendirmek için olağanüstü toplantı yetkisi verildi. Buna göre; ilçe başkanları çevrelerindeki belediye meclisi üyeleri ile belediye başkanları, il başkanları da milletvekilleri, belediye meclis üyelerini ve partili belediye başkanlarını toplantıya çağırabilecek.

Tüzükte genel başkanlık maddesi altına yeni bir tanım eklendi. Buna göre; önceden partiyi bağlayıcı demeçler verme yetkisi genel başkanın seçeceği bir kişiye verilirken yeni öneriyle bu yetkinin sadece Merkez Yönetim Kurulu içinden birine verilebileceği belirtildi. Partinin danışma kurulları da partinin politikalarında daha etkili hale getirildi. Parti politikaları belirlenirken danışma kurulu raporlarından faydalanacağı tüzüğe işlendi.

KURULTAY TARİHİ DEĞİŞİYOR

Partinin iki yılda bir yaptığı kongre ve kurultayların tarihi yeni tüzükte değiştirildi. Süre üç yılda bir olarak yükseltildi ve hemen uygulanacağı belirtildi. Böylece bir sonraki CHP’nin olağan kurultayının 2025’te değil 2026’da yapılması öngörüldü. Kurultaylardaki genel başkan adaylarının imza tartışmasına yönelik bir düzenleme de yapıldı. Mevcut genel başkanın sadece kendi isteğiyle aday olabileceği, imza toplayamayacağı ve bir adayın da kurultay üye sayısının en fazla yüzde onunun imzasını alabileceği kaydedildi.

ÖN SEÇİMİN KRİTERLERİ İŞLENDİ

Milletvekili ve belediye başkanlığı adaylıklarının belirlenme yöntemi için tüzüğe “Ön seçim veya diğer yöntemlere; il ile ilçe örgütünün tavsiyesine göre Parti Meclis’i karar verir” ifadesi eklendi. Ön seçimin örgüt ya da hakim gözetiminde yapılması örgütün tavsiyesine bırakıldı. Böylece ön seçimin çıkarttığı sorunların önüne geçilmesi hedeflendi. Tüzüğe göre milletvekilliği adaylıklarında ön seçim örgüt denetiminde olursa yönetime yüzde 15’lik bir aday belirleme kontenjanı verilecek. Bu kontenjanın yüzde 5’i gençlik kollarına, yüzde 5’i kadın kollarına ve yüzde 5’i de Meclis grubunda gerçekten ihtiyaç duyulacak isimlere ayrılacak. Ön seçim hakim denetiminde olursa genel merkez kontenjanı yüzde 5 olacak. Bir kişi en fazla üç dönem aday olabilecek. Üç dönemden sonra aday olabilmesi için ön seçime girmesi gerekecek. Adaylıklar da Meclis’in önceki döneminden itibaren sayılmaya başlanacak.

TÜZÜĞE 'KURULUŞ' MADDESİ

Atatürk’ün “CHP’nin ilk kongresi” olarak kabul ettiği Sivas Kongresi’nin yıldönümü de partinin tüzüğüne “Partinin kuruluş haftası” maddesiyle eklendi. Maddede “Partinin kuruluş yıldönümü her yıl 4-9 Eylül tarihleri arasında bilimsel, sanatsal, kültürel, tarihsel ve siyasal etkinliklerle kutlanır” ifadeleri yer aldı. ANKARA