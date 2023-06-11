CHP'de parti içi muhalefet toplandı

CHP’de tüzük değişikliği isteyen parti içi muhalif “Demokrasi ve Adalet Hareketi”, Ankara’da bir araya geldi. Toplantıda “tüzük kurultayında değiştirilmesi önerilecek maddeler” üzerine çalışmalar yürütüldüğü öğrenildi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 11.06.2023 - 03:00
CHP'de parti içi muhalefet toplandı
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Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP’de parti içi muhalefet, “değişiklik” konusunda söylemlerini arttırdı.

CHP’nin milletvekili listelerini eleştiren “Demokrasi ve Adalet Hareketi” de parti tüzüğünün değiştirilmesi için çağrı yaptı. “Tüzük değişikliği için kurultay isteminde” bulunan hareket dün Ankara’da ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, hareket “tüzük kurultayı için ortak akılla yol haritasını belirlemek” için toplandı. Toplantının gündemini ise “değiştirilmesi gerekli maddelerin belirlenmesi” oluşturdu.

Hareket, milletvekili, belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarının ön seçimle belirlenmesini istiyor. 


CHP Demokrasi ve Adalet Hareketi

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