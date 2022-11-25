CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MYK raporu için yazdığı giriş yazısında vurgu yaptı: 'Mutlaka iktidar olacağız'

25 Kasım 2022 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü toplanacak parti meclisine (PM) sunulan merkez yönetim kurulu (MYK) raporuna bir giriş yazısı yazdı.

Kılıçdaroğlu, “Ülkemizi, halktan tamamen kopmuş Saray’ın içine sürüklediği sorunlar yumağından kurtarmak için hep birlikte bir yola çıktık. Bu mücadele yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’lilerin mücadelesi değildir. Söz verdik. Bedeli ne olursa olsun mutlaka kazanacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, “Ortak aday Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı olacak. En kısa zamanda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Altılı Masa olarak iktidarın tüm ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarına karşı, ortak idealimiz olan yarının özgür ve demokratik Türkiyesi için birlik ve uzlaşı içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz ifadelerini kullandı.

"DIŞ POLİTİKA İFLAS ETTİ"

Yazısında iktidarın son dönemde dış politikada attığı adımları da eleştiren Kılıçdaroğlu, “Kişiye endekslenmiş, ülkemizin itibarını zedeleyen dış politika anlayışına son vereceğiz, ulusal çıkarlar üzerine inşa edeceğiz. Ülkemize düzensiz göç sorununu iki sene içinde çözeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Saray’ın hamasete, ulusal çıkarlara değil siyasal çıkarlara dayanan, zikzaklar ve yalpalamalarla dolu dış politika anlayışı iflas etti. Seçimde iktidarını kaybedeceğini anlayan Saray, para ve destek için dün ‘darbeci, katil’ dediklerinin bugün ellerini sıkıyor, önlerine kırmızı halılar seriyor. Biz Türkiye’yi yol geçen hanı olmaktan çıkaracağız. Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis edeceğiz. BM katılımıyla Türkiye ve Suriye arasında sığınmacıların dönüşü için anlaşacağız.”

Uyuşturucu ve karapara sorununa da değinen Kılıçdaroğlu, “Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa paraları ile şehirlerimize geldi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını para karşılığı sattılar. Ülkedeki tüm suçlularla boy boy fotoğrafları çıkan yöneticiler pisliği engellemiyor” dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELECEK

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 28 Kasım’da DP Genel Merkezi’nde yapılacak 6’lı masa toplantısı öncesi, muhalefet liderlerini ziyaret kapsamında bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edecek.