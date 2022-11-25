CHP'li Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında kurulan heyet doğudaki çalışmalarına hız verdi

25 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Doğu Masası’nın çalışmalarını yerinde gözlemlemek için CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Şanlıurfa’daydık. Şanlıurfa çok ciddi tarım ve tarımsal sanayi potansiyeli olan bir kent. Ancak yanlış uygulamalar bir türlü yakasını bırakmıyor. GAP’ın sonuçları ağır aksak da meyvesini vermeye başlamış organize sanayi bölgesi artık yetersiz geliyor. Kamuoyunun yakından bildiği markalar burada üretim yapıyor. Tekstil sektöründe 8 bin, ayakkabı sektöründe 5 bin 500 kişi istihdam ediliyor.

KANAL YAPIMI SORUNLU

Verimli topraklardan yılda iki ürün alınıyor, ancak kanal yapımı ve uygulamaları çok sorunlu. Yıllardır bitirilen kanallara karşın su verilmeyen bölgeler var. Vahşi sulama nedeniyle toprak altında biriken suyun drenajı sorunu baş göstermiş. Tarım konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan ülkemiz, yalnızca Şanlıurfa’daki olanakları değerlendirmek istese bu konuda bir sorunu kalmayabilir. Pamuk üretimi başlamış, çırçır fabrikaları gelmiş, kent altyapı sorunlarıyla birlikte büyüyor. Kentteki sanayicilerin verdiği bilgiye göre yeni organize sanayi bölgesi yapılması durumunda 50 bin kişiye daha iş olanağı sağlanabilecek. Nüfus artış hızı en yüksek il olan Şanlıurfa, planlı girişimlerle hem ulusal hem de Ortadoğu ölçeğinde ciddi bir merkez haline gelebilir.

CHP KIPIRDIYOR

Şanlıurfa’nın şimdiye kadar siyaset tabanı sağ partilere yönelik olmuş. Kentte, muhafazakâr ve milliyetçi taban güçlü. Ayrıca HDP’nin de önemli bir gücü var. Oy karşılığını şimdiye kadar alamayan parti ise CHP. Tarım ve tarımsal sanayi açısından önemli potansiyel taşıyan Akçakale, Harran ve Ceylanpınar bölgelerinde CHP’ye şimdiye kadar en fazla 300’er oy çıkmış toplam sandıklardan. Ancak Doğu Masası’nın çalışmaya başlamasıyla partililere bir heyecanın geldiği gözlemleniyor. İzlediğimiz programlarda kent merkezinde ve Akçakale bölgelerinde CHP’ye katılımlar oldu.

Partiye katılanların önemli bölümü daha önce bir siyasi partiye üye olmayan kişiler. Şanlıurfa’da çok sayıda kişi de milletvekilliği adaylığına hazırlanıyor. Genç il başkanı Ferhat Karadağ ve yönetimi bölgede hareketlilik yaratmış.

"TÜM ZAMANI AYIRIYORLAR"

CHP’ye yönelik bölgede bir umut oluştuğu da gözleniyor. İktidar beklentisi oluşan isimler bu nedenle CHP’ye yönelmiş. Ancak bu olumlu gelişmelerin temelinde Salıcı ve Çelik’in tüm zamanlarını bu bölgelere ayırmaları yatıyor. Uzun yıllardır alanda siyasi çalışma yapmayan CHP en başta, bölgedeki doğal tabanını kazanacak gibi görünüyor. Bu çalışmalar bir parti olmanın gereği anlayışıyla sürdürülebilirse CHP’nin artık kendiliğinden gelen yüzde 3-5’lik parti konumundan çıkacağı çok açık.

CHP’nin Şanlıurfa’dan tek milletvekili Aziz Aydınlık. Seçimlerde milletvekili sayısının 2’ye yükseltileceğine kesin gözüyle bakılıyor 3-4 milletvekilliği için de şansın olduğu söyleniyor. Doğu Masası’nın çalışmalarıyla Şanlıurfa’daki üye sayısı da beş kat artmış. Tüm Türkiye’de en çok üye sayısı artan iller sıralamasında yüzde 315 ile Batman, yüzde 280 ile Şırnak ve yüzde 200 ile Mardin geliyor.

Bölgedeki gelişmeler ABD’li diplomatların da dikkatinden kaçmamış. Edindiğimiz bilgiye göre Adana’daki konsolosluktan gelenler “Üye sayısı beş kat nasıl artar” sorusunun yanıtını sorgulamışlar. Doğu Masası’nın çalışmalarını bu hızda sürdürmesi, seçimlere mutlaka etki edecektir.

HERKESİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Salıcı ve ekibi, iki gününü bölgeye ayırdı. Partiye katılanlara rozetleri takan heyet, yurttaşların sorunlarını dinledi. Türkiye’nin her yerinde yaşanan hayat pahalılığı Şanlıurfa’ya da yansımış durumda. Belediye-İş Sendikası’nın bölge temsilcisi Sinan Sır, geçen yıl 1700 TL’ye oturduğu evinden çıkmak zorunda kaldığını ve yeni evini 4 bin 200 TL’ye tuttuğunu anlattı. Mimar Abdulkadir Atbinici, oğlu için ev arıyor ancak 4-5 bin TL’nin altında kiraya ev bulamıyor. Şanlıurfa’da bir siyasi değişim bekleyip beklemediğini sorunca Atbinici, şu saptamayı yapıyor: “Sorun artık geldi mideye dayandı. Kimi ev bulamıyor, kimi sofrasına koyacak ekmek. Partimiz halka yakın durur, doğru adayları çıkarırsa CHP beklemediği düzeyde oy alabilir.”