CHP'de tartışmalı 'delege' seçimleri: 'Sandığı kabul etmeyenlerle nasıl çalışacağız'

Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 03:00

İddialara göre seçimi ilçe yönetimine muhalif olduğu bilinen liste, 5 oy farkla kazandı. Ancak seçimin tamamlanmasından 1 saat sonra il yönetiminden iki üye “açılmamış ve içinde oy pusulasının olduğu iki zarfın bulunduğunu” belirtti. İl yönetimi, “seçimin iptal edilip yenilenmesine” karar verdi. İki il yöneticisinin ise toplantıda, “Seçim temiz geçti, iptal edilmesine gerek yok” dediği iddia edildi. Seçimin yarın yenilenmesi bekleniyor.

(Besim Dutlulu)

CHP’li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu duruma tepki gösterdi. Cumhuriyet’e konuşan Dutlulu, “Sandık oyunları benim hoşuma gitmiyor. Sürece gölge düşürecek hareketler partiye zarar veriyor. 6 ay sonra yerel seçimler için sahada olacağız. Sandık sonucunu kabul etmeyenlerle nasıl çalışacağız? Tarafsızdım ama bundan sonra mevcut ilçe başkanının kazanmasını istemem. İl yönetimi de bu skandala alet oldu. Seçmene çok kötü bir mesaj oldu” dedi.