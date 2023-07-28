CHP'li Ali Mahir Başarır tepki çeken görüntülere ilişkin konuştu

Yayınlanma: 28.07.2023 - 21:02

Güncelleme: 28.07.2023 - 21:43

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda ağaç kıyımına yönelik başlayan direniş sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, beraberindeki heyet ile bugün Akbelen'e geldi. Bazı yurttaşlar, seçimler nedeniyle CHP'li milletvekillerine eleştiri yöneltti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, tepkisini gösteren bir yurttaşa parmak sallayarak "Bana bağırma" dedi. Söz konusu görüntüler tepkilere neden olurken, Başarır o anları Cumhuriyet'e anlattı.

Başarır'ın açıklaması şu şekilde:

"Benim bir suçum yok orada. İki teyze geldi, fotoğraf çekilmek istedi. Sonra tartışığımız o kişi geldi, siz buraya artistik fotoğraf çektirmeye mi geldiniz diye çıkıştı. Bağırmaya başladı. Yaptığınız ayıp dedim. Bağırmaya devam etti. Fotoğraf çekilmek isteyen teyzeye de bağırdılar. Sen milletvekilisin dinleyeceksin, dedi. Bak dinledim dedim, hakaret edemezsin dedim. Ben ne yaptım sana? Bağırma lafını aldılar bu noktaya getirdiler. Orada bir provokasyon var. Havuz medyası paylaşıyor görüntüleri, AKP'li troller paylaşıyor.

"NORMAL BİR İNSAN OLSA ÇILDIRIRDI"

Normal bir insan olsa çıldırırdı. Bana neler söyledi. 20 dakikalık bir diyalog. Sonunda bağırmayın noktasına geldim.

"O KİŞİ ARABAMIZI DA TEKMELEDİ"

Bize sarılan köylü kadınlara da saldırıyorlardı. Ben ağır muhalefet yaparım ama bir yurttaşla bugüne akdar aramda böyle bir şey olmadı. O kişi arabalarımızı da tekmeledi. Net bir provokasyon var. Şuna üzülüyorum, yöre halkı bir hak mücadelesi veriyor. Bu hanımefendiler beyefendiler Türkiye'nin başka yerlerinden gelip o insanların haklı mücadelesini sulandırıyor."