CHP'de Tüzük Kurultayı süreci resmen başladı! Özgür Özel'den 'iktidar yürüyüşü' vurgusu: 'Yapılacak ilk seçimde...'
CHP, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nı Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümünde başlattı. Kürsüden seslenen CHP lideri Özel, CHP'nin iktidarın "tek ve en güçlü seçeneği" olduğunu söyleyerek, "İktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz" dedi. CHP lideri, Avrupa Birliği'ne tam üyelik mesajı da verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu.
Konuşmasına, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesajlar vererek başlayan Özel, ilk seçimlerde iktidar olacaklarını söyledi.
"CHP, İKTİDARIN EN GÜÇLÜ SEÇENEĞİ"
"Bizim kurultaylarımız liderlerden talimat almaz, görev almaz. Görev verir" diye konuşan Özel, "CHP iktidarın tek ve en güçlü seçeneği. Yapılacak ilk seçimde partimizi iktidar yapacağız" dedi.
AVRUPA BİRLİĞİ HEDEFİ
Avrupa Birliği'ne tam üyelik mesajı veren Özel, "Hedefimiz Avrupa Birliği'ne tam üyelik. CHP'nin hedefi güçlü, zengin, dünya ile yarışan AB'ye tam üye olan bir Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
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