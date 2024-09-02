Tüzük kurultayı öncesi CHP’li vekilden ‘önseçim’ açıklaması

Yayınlanma: 02.09.2024 - 23:45

Güncelleme: 02.09.2024 - 23:45

CHP İzmir Milletvekili Kılıç, partisinin 4-9 Eylül'de gerçekleştireceği olağanüstü tüzük değişikliği kurultayı öncesinde açıklamalarda bulundu. "Partimizin yaklaşan Tüzük Kurultayı öncesi görüşlerimi değerli örgütümüzle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" diyen Kılıç, maddeleyerek sıraladığı görüşlerini sosyal medya hesabından paylaşarak şu açıklamalarda bulundu:

“Demokrasinin teminatı dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi’nin Tüzüğü, tüm Türkiye’ye ve dünyadaki tüm sosyal demokratlara örnek olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi’nde örgütün üzerinde hiçbir güç yoktur ve gücünü örgütünden alır.

Cumhuriyet Halk Partisi; halkla birlikte, halktan yana siyaset yapmayı varlık sebebi olarak tanımlar. Parti içi demokrasiyi ne kadar güçlendirirsek halkımıza da o kadar umut oluruz. Kurtuluşun ve kuruluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılını demokrasi ile taçlandıracaktır.

1- Kongrelerde ve kurultayda ÇARŞAF LİSTE dışında bir uygulama olmamalıdır.

2- Genel ve Yerel seçimlerde adaylar ÖNSEÇİM ile belirlenmeli.

3- Parti içi dengelerin gözetilmesi adına Genel Sekreter ve MYK Üyeleri PM tarafından gizli oy ile seçilmelidir.

4- Partimizin seçme ve seçilme şartlarını yerine getirmek üzere ‘Aktif Üye’ ve ‘Pasif Üye’ uygulaması tüzüğe eklenmelidir. Parti içi seçimlerde oy kullanmaktan aday olmaya kadar kimi yetkiler aktif üye olma koşuluna bağlanmalıdır.

5- Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyelerine dönem kuralı getirilmelidir.

6- Genel başkan seçimi ile PM ve YDK seçimleri aynı gün yapılmalıdır.

7- Siyasi etik kuralları tüzükte yer almalıdır.

8- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem tüzükte yer almalıdır."