CHP'de 'WhatsApp' krizi: Deniz Yücel'in hesabı çalındı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla WhatsApp hesabının ele geçirildiğini duyurdu. Yücel milletvekillerinin olduğu gruptan çıkarılırken, bilgi sızıp sızmadığı ise araştırılmaya başlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 16:37
CHP'de 'WhatsApp' krizi: Deniz Yücel'in hesabı çalındı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile WhatsApp hesabının ele geçirildiğini duyurdu.

Yücel paylaşımında, “WhatsApp hesabım maalesef kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiştir. Hesabımdan size gelen mesajların, aramaların ya da diğer iletişimlerin benden gelmediğini ve güvenli olmadığını bilmenizi isterim” dedi.

PROFİL FOTOĞRAFI DEĞİŞTİ

Yücel’in profil fotosu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rabia işareti yaptığı fotoğrafı ile değiştirildi.

Yücel’in bu açıklaması ile eş zamanlı olarak CHP’li vekillerin olduğu gruptan çıkarıldığı öğrenildi. CHP bir yandan da gruptan bilgi sızıp sızmadığına dair araştırma yapmaya başladı.


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