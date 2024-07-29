Diyanet'in hedefi olmuştu: Yurttaşa 'karışamazsın' diyen Deniz Yücel'e suç duyurusu

Yayınlanma: 29.07.2024 - 19:22

Güncelleme: 29.07.2024 - 19:22

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma hutbesinde, "Kadınların yüz, el ve ayakları hariç örtünmesi gerektiğini, kadınların gençlerin erken yaşta evlenmesi gerektiğine" dair konuşmalar yapmıştı. Erbaş'ın bu sözleri kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel de "Bir Diyanet İşleri Başkanı var ki akıllara zarar! Adam kendini resmen Şeyh'ül-İslam sanıyor. Diyanetin sınırsız bütçesiyle, saltanat süren bu hadsiz adam, Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” olduğunu unutmuşa benziyor. Unuttuysan hatırlatalım Ali Erbaş! İnsanların giyimine, yaşam tarzına, kaç yaşında evleneceklerine, telkin ve tavsiye yoluyla dahi karışamazsın! Haddini bil. Burası Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti! Türkiye'de kadınlar kaç yaşında evleneceklerine kendileri karar verebilirler. Türkiye’de kadınlar, siz istiyorsunuz diye dört duvarın arasına sıkışıp kalmazlar" ifadelerini kullanmıştı.

YÜCEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Selamet Akıncıları Platformu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel hakkında partisinin toplantısındaki konuşmasında, 'İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği gerekçesiyle' suç duyurusunda bulundu.

Platform adına Adem Çevik tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Yücel'in 22 Temmuz'da partisinin toplantısında yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldığı belirtildi.

Yücel'in söz konusu açıklamasıyla Türkiye ve dünyadaki Müslümanları da hedef aldığı belirtilen dilekçede, sözlerinin ardından başlayan tartışmaların yalnızca sosyal medyada kalmadığı, gerçek hayata da taşındığı, bu durumun da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturduğu ifade edildi.

Dilekçede, CHP Sözcüsü Deniz Yücel hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "nefret ve ayırımcılık", "hakaret", "iftira", "insanlığa karşı suçlar" ve "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından kamu davası açılması talep edildi.