CHP'de yerel seçim hareketliliği

Yayınlanma: 19.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 03:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün katıldığı bir televizyon programında yeni haftayla yerel seçim hazırlıklarının hızlanacağını söyledi. Özel ayrıca, ittifak için uygun bir zamanda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşebileceğini de belirtti. Bu kapsamda CHP MYK, yarın haftalık toplantısında yerel seçim konusunu ele alacak. Toplantıda yerel seçim süreçleri için bir plan çıkarılması gündemde. Bu çerçevede aday başvuruları ne zaman alınacak, nereye yapılacak, adaylık için istifalar hangi tarihte olacak gibi başlıklar takvimlendirilecek. Toplantı sonrası yapılacak görevlendirmelerle de partinin örgütlerinin, milletvekillerinin ve parti meclisi üyelerinin sahaya giderek CHP lideri Özel’in aday belirleme süreçleri için istediği raporları hazırlaması bekleniyor.

YÖNTEM BELİRLENECEK

Buna göre; partinin örgütleri ile genel merkezin milletvekilleriyle göndereceği heyetler iki ayrı rapor oluşturacak. Hazırlanacak raporlarda hangi il veya ilçede önseçim yapılması faydalı olur, hangi ilçede adaya genel merkez karar verebilir gibi değerlendirmeler yer alacak. Partinin kurmayları bu konularda örgütün görüşüne değer verileceğini vurgulayarak “Biz mümkün olduğunca çoğu yerde örgütün önüne sandık koymayı istiyoruz. Ancak bazı yerlerde kendileri söylüyorlar. Mesela ‘Burada bir aday var, burada ön seçim yapmanıza gerek yok’ diyorlar. Biz de bunu dikkate alıyoruz. En uygun yöntem neyse örgütlerimizle birlikte karar vereceğiz. Önseçim kararı verilmişse de sonucuna uyacağız” diyor.

Partinin il başkanları da bazı bölgelerdeki ön seçim için, “Önseçim her yerde seçimi kazandırmamızı sağlamıyor. Mesela daha önce bir ilçede ön seçim yapılmış, dörde yakın aday yarışmıştı. Ama orada seçimleri yine de kazanamadık. Adaylar ön seçimde yarışıyor, bir rekabet ve heyecan oluyor ama sonra ön seçimdeki o heyecan seçimlere yansımıyor. Bu nedenle önemli olan pratiğe yansıyacak, sonuç alabilecek bir ön seçim. Parti yönetimi de mümkün olduğunca çok yerde örgüt denetiminde böyle bir ön seçim yapmak istiyor” değerlendirmesini yapıyor.

‘PAZARLIK OLMAZ’

Parti yönetimi mevcut başkanlar için de memnuniyet kriterini gösteriyor. O bölgede yaşayan yurttaşlar hizmetlerden memnunsa başkanın devam edeceğini söyleyen kurmaylar, “Bunun için memnuniyet ölçümleri yapacağız” yorumunu yaptı. Kurmaylar değişimle her şeyin yeniden başlayabileceğini söylüyor. Burada önemli olanın adaylıklar üzerinden pazarlık yapılmaması olduğunu söyleyen kurmaylar, “Biz ittifakları ülkedeki otoriter rejime karşı bir demokratik hat kurmak için yapmıştık. Fakat sonra bu milletvekili, bakanlık verilmesi meselesi gibi pazarlıklar oldu. Biz de artık diyoruz ki Türkiye’nin menfaati için bir ittifak yapılabilir. Halk için fedakârlıklar yapılabilir. Ama pazarlıkların olduğu bir birliktelik doğru olmaz” diyor.

‘İYİ PARTİ İLE KAPILAR KAPANMADI’



CHP’nin kurmaları İYİ Parti ile ittifak için, “Kapılar kapanmadı” dedi ve şu görüşleri dile getirdi: “Buna rağmen partinin her ilde ve ilçede kendi başına seçime girecek şekilde hazırlandığının altını çizmeliyiz. CHP her yerde aday çıkartabilir.”

