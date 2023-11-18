Eski CHP milletvekili Hikmet Erenkaya kaza geçirdi!

İzmit’te cadde üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada aralarında CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 08:30
Eski CHP milletvekili Hikmet Erenkaya kaza geçirdi!
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Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Sefa Kemal Y. yönetimindeki 34 FFA 70 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa U. yönetimindeki 41 DA 005 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sırasında Mustafa U. yönetimindeki otomobil savrularak park halindeki 41 HD 324 plakalı otomobile çarptı.

Kazada ağır hasar alan Mustafa U. idaresinde otomobilde bulunan eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, eski CHP il yöneticisi Zeynel Başlak ile eski CHP İzmit belediye meclis üyesi Cengiz Özcan yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TABURCU OLDU!

Erenkaya'nın, Kocaeli Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği aktarıldı. Başlak ve Özcan'ın tedavilerine ise, hastanede devam edildiği öğrenildi.


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