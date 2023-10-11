CHP’deki 'değişim' taraftarları Manisa’dan start verdi: 'Sonuna kadar arkasındayız'

Yayınlanma: 11.10.2023 - 15:04

Güncelleme: 11.10.2023 - 15:30

CHP Genel Başkanlığı için 15 Eylül’de adaylığını açıklayan Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’e Manisa İl Başkanlığında destek açıklaması yapıldı. Açıklamaya CHP Manisa İl Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkan ve üyeleri ile genel kurul delegeleri katıldı.

"ÖZGÜR ÖZEL TÜRKİYE İÇİN UMUTTUR"

Geçtiğimiz ay yapılan il kongresinde CHP Manisa’nın yeni İl Başkanı olan Ferdi Zeyrek, "Manisa’mızın değeri olan Özgür Özel adaylık açıklamasında bulundu. Özgür Özel Manisa’nın temsil niteliğindeki en önemli değerlerimizdendir. Özgür Özel bizim için kuruluştur, onurdur, Özgür Özel Türkiye için umuttur, değişimdir, değişimin adı Özgür Özel ve Manisa ile birlikte anılacak ve CHP’nin tarihine yazılacaktır. Yüzyıllık çınarımız olan CHP’miz bugüne kadar toplam 8 genel başkan çıkarmıştır ve 9’uncusu 4-5 Kasım tarihinde yapılacak olan 38’inci Genel Kurulda seçilecektir. Bugün 9’uncu genel başkanının Manisa’dan çıkmasının eşiğindeyiz. Bu bize il örgütü ve kurultay delegelerimize büyük bir heyecan vermektedir. Türkiye değişmelidir, Türkiye’nin değişmesi için öncelikle CHP’nin değişmesi gerekmektedir. Biz kurtuluşun partisiyiz. Bu değişimde de 15 Eylül’de adaylığını açıklayan Özgür Özel’in bunu gerçekleştireceğine ve bizi gururlandıracağına en ufak şüphemiz yoktur. Bugün Manisa’dan Özgür Özel’e destek için 20 kurultay delegemiz ve 2 milletvekillerimizle birlikte imza kampanyası başlatıyoruz. Manisa’dan yanacak bu ateş Türkiye’yi aydınlatacak bir ateştir. Manisa’nın ardından Özgür Beye desteğini açıklayacak iller de sırayla açıklamalarını yapacaktır. Biz bunu Manisa’dan başlatmak istedik. Tüm teşkilatlarımızla birlikte Özgür Özel’in yanındayız. Yanında da yer almaya devam edeceğiz. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz. Özgür Özel Manisa’nın gururudur ve Türkiye’nin de umudu olacaktır" dedi.

"HER GÖREVİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRDİ"

Özgür Özel’İn değişim için en ideal aday olduğunu kaydeden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Partimizde aldığı tüm görevleri layıkıyla yerine getiren, söylediğini yapan, yaptıklarını söyleyen Grup Başkanımıza çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Türkiye’yi ayağa kaldırma sözü veren Grup Başkanımızın yolu yolumuzdur. Sonuna kadar Grup Başkanımızla, Genel Başkan Adayımızla birlikteyiz. Sonuna kadar Özgür Özel’in arkasındayız. Kendisine başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

"ÖZGÜR ÖZEL’iN YOLCULUĞUNDA ARKASINDAYIZ"

Türkiye’nin değişmesi için öncelikle CHP’nin değişmesi gerektiğinin altını çizen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Özgür Özel’in çıktığı bu yolculukta arkasındayız. 20 delegemiz var, 2 tanede doğal delegemiz var milletvekili olarak. 22 kurultay delegesinin imzasıyla CHP Manisa örgütü olarak Özgür Özel’in arkasındayız. Slogan doğru, Özgür Özel Manisa’nın gururu, Türkiye’nin umududur" dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Özkücüoğlu, "Partimize oy veren 25 milyon vatandaşın umudunu yeşertecek adayımız Özgür Özel’dir. Çıktığı yolda kendisine başarılar diliyoruz. Değişim taraftarlarını bu çatı altında toplanmaya davet ediyoruz. Çoban ateşini Manisa’dan yakıyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da kısa birer konuşma yaparak Özgür Özel için yakılan ateşin tüm Türkiye’yi saracağını ve değişimin gerçekleşeceğine olan inançlarını dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından CHP Genel Kurul delegeleri ve parti yöneticileri birlikte basına poz verdi.