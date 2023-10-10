Özgür Özel: Emekliler sadaka değil, insanca yaşayabileceği hakkaniyetli bir ücret istiyor

CHP Genel Başkan adayı ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Emekliler sadaka değil, insanca yaşayabileceği hakkaniyetli bir ücret istiyor. Gelin emekli maaşlarını artıracak kanun tekliflerimizi bir an önce görüşelim" dedi.

DHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 10:37
Özgür Özel: Emekliler sadaka değil, insanca yaşayabileceği hakkaniyetli bir ücret istiyor
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CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel, "Emekliler sadaka değil, insanca yaşayabileceği hakkaniyetli bir ücret istiyor. En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine çıkarmadan alacağınız pansuman tedbirler, bu sorunu çözmeye yetmez. Gelin emekli maaşlarını artıracak kanun tekliflerimizi bir an önce görüşelim" ifadelerini kullandı.


Özgür Özel emekli ikramiyesi

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