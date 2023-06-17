CHP'deki kritik zirvenin ardından: Ekrem İmamoğlu başkanlarla buluştu
CHP’de seçim sonrası “değişim” çıkışını yapan ve adı genel başkanlıkla anılan Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmenin perde arkası ortaya çıktı. İmamoğlu, görüşme sonrası İstanbul’da bir grup ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi.
Edinilen bilgiye göre İmamoğlu başkanlarla görüşmeye ilişkin kısa bir değerlendirme yaptı. Kılıçdaroğlu’yla görüşmesinde değişimle ilgili fikirlerini anlattığını aktaran İmamoğlu’nun “çok fazla detay paylaşmadığı” belirtildi. Başkanların da İmamoğlu’na “Belirsizlik sıkıntı yaratıyor. Nasıl bir değişim öneriyorsunuz, kamuoyu merak ediyor” sorusunu yönelttiği kaydedildi.
Bunun üzerine de İmamoğlu’nun, “Kısa sürede belirli olacak. Kamuoyuyla da paylaşacağız. Genel başkanla da çalışıyoruz. Bir sıkıntı yok. Bu değişimin içinde herkesin olması lazım, katkı sağlaması lazım” yanıtını verdiği aktarıldı.
Ayrıca İmamoğlu’nun partideki değişimin yerel seçimlerden önce gerçekleştirilmesine yönelik vurgusunu yinelediği kaydedildi. İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde ilçe başkanları gibi parti örgütlerinden isimlerle “değişim görüşmelerini sürdüreceği” öğrenildi.
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