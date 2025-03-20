CHP'den 14 Büyükşehir ve 21 ilde miting kararı

Yayınlanma: 20.03.2025 - 19:13

Güncelleme: 20.03.2025 - 19:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşılık olarak, yarın saat 20.30'da 14 büyükşehir ve 21 ilde miting düzenleyeceğini açıkladı.

MİTİNG DÜZENLENECEK BÖLGELER

Büyükşehirler: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Tekirdağ.

İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Sinop, Uşak, Yalova, Zonguldak.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bu mitinglerle halkın iradesine sahip çıkılmasının ve demokrasiye destek verilmesinin amaçlandığı vurgulandı.