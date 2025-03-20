CHP'den 14 Büyükşehir ve 21 ilde miting kararı
CHP, Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla 14 büyükşehir ve 21 ilde miting düzenleyeceğini açıkladı. Miting programı yarın saat 20.30'da başlayacak.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşılık olarak, yarın saat 20.30'da 14 büyükşehir ve 21 ilde miting düzenleyeceğini açıkladı.
MİTİNG DÜZENLENECEK BÖLGELER
Büyükşehirler: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Tekirdağ.
İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Sinop, Uşak, Yalova, Zonguldak.
CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bu mitinglerle halkın iradesine sahip çıkılmasının ve demokrasiye destek verilmesinin amaçlandığı vurgulandı.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Cumhuriyet Halk Partisi #Ankara #Miting
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