CHP'den 'Adana Büyükşehir' açıklaması: AKP seçim kampanyasının startını verdi

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyona ilişkin "Adana’da kazanamayacağını gören iktidar, kamu gücünü kullanarak algı operasyonlarına başladı" açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:32
CHP'den 'Adana Büyükşehir' açıklaması: AKP seçim kampanyasının startını verdi
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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bu sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonuna ilişkin CHP'den bir açıklama geldi.  

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Duran, bu operasyonla AKP'nin yerel seçim kampanyasının startını Adana’dan verdiğini belirtti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasının devamında şöyle dedi:

"Adana’da kazanamayacağını gören iktidar, kamu gücünü kullanarak "algı operasyonlarına" başladı. 

Belediyelerimizin sosyal belediyeciliği eksiksiz yerine getirmesi, yolsuzlukları, israfı, talanı ortadan kaldırması belli ki iktidarı rahatsız ediyor. 

Ne yaparsanız yapın, doğru duvar yıkılmaz!"

 

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Bu kapsamda, gözaltı kararı bulunan aralarında belediye personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.


Adana Büyükşehir Belediyesi

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