Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'zamanlaması manidar' operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Yayınlanma: 18.12.2023 - 08:16

Güncelleme: 18.12.2023 - 08:25

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

BAŞKAN DANIŞMANI DA GÖZALTINDA

Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına girerek arama yapmaya başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Mürüvet S. ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Belediye binasına giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması başlattı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet’e götürüldü.

BAŞKAN ZEYDAN KARALAR’DAN İLK AÇIKLAMA

Halk TV canlı yayınında gazeteci İsmail Küçükkaya’ya konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Adana’da, bizim belediyemizde, bizim olduğumuz yerde kanunsuz hiçbir iş olmaz” dedi.

Küçükkaya’nın “Nedir bu?” sorusuna ise Karalar “Algı” yanıtını verdi.