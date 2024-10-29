CHP'den 'ahmak davası' için HSK'ye yeni başvuru
CHP, kamuoyunda 'ahmak davası' olarak bilinen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak istenen davayla ilgili HSK’ya yeni başvuru yapacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan ve istinafta karar beklenirken hakimi değiştirilen davayla ilgili İmamoğlu’nun avukatları tarafından HSK’ye yapılan inceleme başvurusu sürüyor.
Bu süreçte, geçen İBB Meclis oturumunda AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş’un “İzah edeceğim, neden Samsun’a sürdüğümüzü de izah edeceğim” şeklindeki sözleri üzerine bir kez daha harekete geçildi.
HSK'YE YENİ BAŞVURU
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, yarın HSK’ye başvuracak.
Bugüne kadar hakim değişikliğine ilişkin kamuoyunda oluşan haklı kaygıların ve iddiaların haklılığını gösteren bu son gelişmenin, hiçbir şüphe olmaksızın ortaya çıkan yeni delillerle birlikte değerlendirilmesini isteyecek.
Mevzuata ve ilke kararnamelerine aykırı olarak görev yeri değiştirilen Hakim Hüseyin Zengin’in atamasını yapan HSK Birinci Dairesi üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma yapılmasını talep edecek. Çıkışta basın açıklaması yapacak.
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