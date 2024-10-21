Ekrem İmamoğlu yanıtladı: 'Fethullah Gülen'in ölümü, adaylık tartışmaları, çözüm süreci, Ahmak Davası...

Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:34

Güncelleme: 21.10.2024 - 13:40

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

'GÜLEN' AÇIKLAMASI: 'ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN'

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin görüşleri sorulan Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'nin bir dönemine kara bir leke olarak işlenen örgütsel yapının başındaki insanı vefatından sonra Allah'a havale ediyorum, Allah bildiği gibi yapsın isterim. Başka bir önemi yok benim için. Ama bu ülkeye çok büyük bir travma yaşatılmıştır" dedi.

AHMAK DAVASI

Hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen 'ahmak' davası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Ben kimseye ahmak demedim. Bana ahmak diyene sözümü iade ettim" dedi.

İmamoğlu, "Ben yargıçlara güvenmek istiyorum. Ve İstinaf'ın bu işi sonlandırarak gündemden çıkarmasını istiyorum" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

"Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Bu konu günü geldiğinde kararlaştırılacak. Günü geldiğinde hem parti kurullarımız hem de milletimiz en doğru tercihi verecektir" ifadelerini kullandı.

'ÇÖZÜM SÜRECİ' TARTIŞMASI

Siyasetteki 'çözüm süreci' tartışması da sorulan İmamoğlu, "İktidar, bu sürece bir isim vermekten kaçınıyor. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına bu meseleyi taşımamak gerekir. Bu meseleyi çoktan çözmeliydik" dedi.

Tokalaşmanın kıymetli ama yeterli olmadığını vurgulayan İmamoğlu, "Eğer bir süreç başlayacaksa da bunun sorunu çözmeye yönelik olması gerekir. Bu bir seçim stratejisi haline getirilmemeli. Bu bir pazarlık meselesi değil" ifadelerini kullandı.

"GENEL BAŞKANLIK İÇİN BEKLENTİSİ VAR MI?"

'CHP Genel Başkanlığı için beklentiniz var mı?' sorusu yöneltilen İmamoğlu, "Öyle bir beklentim yok, görevimin başındayım" cevabını verdi.