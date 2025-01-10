CHP'den Akdeniz Belediyesi'ne operasyona tepki: Kayyum zorbalığını reddediyoruz

Yayınlanma: 10.01.2025 - 09:54

Güncelleme: 10.01.2025 - 09:55

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesi'nin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" suçlamalarıyla yapılan operasyona CHP'den tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanması demokrasiye, halkın iradesine vurulan bir darbedir. İktidarın sandıkta kazanamadığı belediyeleri masa başında gasp etmesini, kayyum zorbalığını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.