CHP'den Akdeniz Belediyesi'ne operasyona tepki: Kayyum zorbalığını reddediyoruz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Mersin'de DEM Partili Akdeniz Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile bazı belediye meclis üyelerinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "İktidarın sandıkta kazanamadığı belediyeleri masa başında gasp etmesini, kayyım zorbalığını reddediyoruz" dedi.
Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesi'nin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" suçlamalarıyla yapılan operasyona CHP'den tepki geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanması demokrasiye, halkın iradesine vurulan bir darbedir. İktidarın sandıkta kazanamadığı belediyeleri masa başında gasp etmesini, kayyum zorbalığını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanması demokrasiye, halkın iradesine vurulan bir darbedir. İktidarın sandıkta kazanamadığı belediyeleri masa başında gasp etmesini, kayyum zorbalığını reddediyoruz.— Burhanettin Bulut (@eczburhan) January 10, 2025
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