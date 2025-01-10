Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alınmıştı: DEM Parti'den ilk açıklama!

Akdeniz Belediyesi eş başkanlarının gözaltına alınmasına yönelik açıklamada bulunan DEM Parti, "Halkın belediyesi daha önceki örneklerden tanık olduğumuz üzere kolluk marifetiyle ablukaya alındı, belediyeye giriş çıkışlar engellendi. Gözaltı ve kayyım gerekçesi yapılan soruşturmanın 2024 yılına ait olduğu söyleniyor" ifadesini kullandı.

Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alınmıştı: DEM Parti'den ilk açıklama!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 08:41

DEM Parti, Mersin'de Akdeniz Belediyesi eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ile Nuriye Aslan'ın gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

"AKP İKTİDARI DARBECİ PRATİKLERİNDEN VAZGEÇMİYOR"

Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, halkın iradesine darbe yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"AKP iktidarı halk iradesine karşı darbeci pratiklerinden vazgeçmiyor. Sabah saatlerinde Mersin Akdeniz Belediyesi Eş  Başkanlarımız Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan ile 4 belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Halkın belediyesi daha önceki örneklerden tanık olduğumuz üzere kolluk marifetiyle ablukaya alındı, belediyeye giriş çıkışlar engellendi. Gözaltı ve kayyım gerekçesi yapılan soruşturmanın 2024 yılına ait olduğu söyleniyor. 

Bu yöntemlerin tamamını iktidarın yıllardır halk iradesine karşı yürüttüğü darbe pratiklerinden gayet iyi biliyoruz. İçeride ve dışarıda Kürt düşmanlığı yürüten, halk iradesine tahammül edemeyen iktidar ne yaparsa yapsın daha büyük kaybetmeye mahkumdur. Her yerde bu kayyımcı anlayışa karşı durmaya, halkımızın iradesini savunmaya devam edeceğiz."


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