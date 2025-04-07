CHP’den AKP’ye FETÖ’lü ‘cunta’ yanıtı: ‘Boyun eğeceğimizi sanıyorlarsa çok beklerler’

Yayınlanma: 07.04.2025 - 20:28

Güncelleme: 07.04.2025 - 20:28

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına sosyal medya hesabından sert ifadelerle yanıt verdi.

Yücel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

"Sokakta karşılığı sıfırlanmış, salon adamı Erdoğan'ın sözcüsü Ömer Çelik, partimize karşı kronik hastalıklı söylemlerine aynaya bakmadan, yüzü kızarmadan devam ediyor... Cumhuriyet Halk Partisi, tarihi boyunca darbelerin karşısında ve milletimizin yanında olmuştur. Bu durum 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de ve 15 Temmuz'da da böyleydi.

Sayın Ömer Çelik 15 Temmuz'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Meclis’te yaptığı konuşmayı, 15 Temmuz'a kadar devletin tüm imkanlarını emrine verdikleri, vesayeti altında siyaset yaptıkları FETÖ'nün hain darbe girişimini defedebilmek için partimizden istedikleri desteği unutmuşa benziyor...

Bir zamanlar yargı cuntasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürkçü ve vatansever subaylarının, gazetecilerin, aydınların hayatlarını çalan FETÖ terör örgütünün yargı ayağının uyguladığı yöntemlerin aynılarını partimize, belediyelerimize, belediye başkanlarımıza, Cumhurbaşkanı adayımıza ve çalışma arkadaşlarına uygulayan günümüz cunta kadrosuna boyun eğeceğimizi sanıyorlarsa çok beklerler...

Tarihimiz gerek emperyalist güçlerin, gerek yerli işbirlikçilerinin nice saldırılarının, kumpaslarının, tuzaklarının bertaraf edilişleriyle doludur! Demokrasiyi sandıktan ibaret gören, iktidarını korumak için hukuku araçsallaştıran, bir kısım yargı mensuplarını aparat olarak kullanmaktan çekinmeyen AKP, hep bildiğimiz gibi...

“CESARETİNİZ VARSA GETİRİN SANDIĞI”

Halk yokluk ve yoksulluktan kırılırken, emekliler ve asgari ücretliler 3 kuruşa mahkum edilmişken, halkın sorunlarını çözmesi gereken AKP iktidarı hep aynı senaryoları ısıtıp ısıtıp gündeme getirmekten vazgeçmiyor. Suçüstü olan, 19 Mart başarısız darbe girişiminize, millet iradesinin gasp edilmesine sessiz kalmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve demokrasimize, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkan vatandaşlarımızdan 'suçlu' yaratma çabanız nafiledir....

Bu ülkede çok partili hayatın mimarı olan Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in liderliğinde iktidardaki 'cuntacı yönetiminize' en kısa sürede demokrasi ve sandık yoluyla son vererek, ülkemizi içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal buhrandan çıkaracaktır... Cesaretiniz varsa getirin sandığı!"